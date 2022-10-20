Son dakika haberi: Kan donduran cinayette 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kan donduran cinayette 3 tutuklama

20.10.2022 08:18

Edinilen son dakika haberine göre Kan donduran cinayette 3 tutuklama Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kan donduran cinayette 3 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada bir şüpheli, Emrah Akkuş'a defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 şüpheli de tutuklandı

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin A.A., Ç.T. ve Ö.K. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kan donduran cinayette 3 tutuklama - Son Dakika

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