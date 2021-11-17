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Son dakika haberi... Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika

Son dakika haberi... Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp

17.11.2021 13:07
Son dakika haberi... Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp

Son dakika habere göre Kanada'nın British Columbia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Lillooet kasabası yakınlarında bir otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Toprak kaymasının meydana geldiği noktada en az 7 aracın bulunduğu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Pemberton bölgesi arama ve kurtarma ekibinin yönetici David MacKenzie David MacKenzie, "Önemli miktarda enkaz var. Bu da ekiplerimizin işini oldukça zorlaştırıyor. Belimize kadar çamur birikintisi var. Ekibimizin geçmişte böyle bir olayla karşılaştığını hatırlamıyorum" dedi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, olay yerindeki insan ve araç sayısının henüz netleştirilmediği, en az 2 kişinin kayıp olduğuna ilişkin rapor alındığı ancak bu sayının daha yüksek olabileceği kaydedildi.

Eyaletin farklı noktalarındaki riskli bölgelerde tahliyeler yapıldığı, Abbotsford kentinde toplam bin 100 evin tahliye edildiği belirtildi. Abbotsford Polis Şefi Mike Serr, memurların dün gece sel sularına gömülen araçların üzerindeki insanları kurtardıklarını ifade etti.

Eyalet yetkilileri birçok otoyolun meydana gelen çamur birikintileri nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, etkilenen bölgelerin tekrar eski haline gelmesinin haftalar sürebileceğini belirtti. Oto yolların kapanması nedeniyle tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanırken, yetkililer halka yalnızca gerekli durumlarda seyahat edilmesi çağrısında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaşanan felaketle ilgili yaptığı açıklamada, eyalet yönetimine her türlü desteğin sağlanması için teklifte bulunduğunu ifade ederek, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen 4 ilçenin belediye başkanlarıyla da görüştüğünü söyledi. - VANCOUVER

Arama Kurtarma, Kanada, Polis, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kanada'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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