Son dakika haberi: Kanada'dan ikinci aşı onayı

Kanada, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının ardından, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısına da onay verdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya onay verdiğini duyurdu. Kanada, bu onayla birlikte BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının ardından ikinci aşıya onay vermiş oldu. Öte yandan Başbakan Justin Trudeau, aşının dağıtımına 48 saat içine başlanacağını ve 168 bin doz aşı alınacağını belirtti.