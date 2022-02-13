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Son dakika haberi... Kanada polisi Ambassador Köprüsü'nden ayrılmayan protestocuları gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kanada polisi Ambassador Köprüsü'nden ayrılmayan protestocuları gözaltına aldı

13.02.2022 18:27
Son dakika haberi... Kanada polisi Ambassador Köprüsü'nden ayrılmayan protestocuları gözaltına aldı

Son dakika haberine göre NEW ABD ile Kanada sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'nden çekilmeyen protestocuların gözaltına alındığı belirtildi.

NEW ABD ile Kanada sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'nden çekilmeyen protestocuların gözaltına alındığı belirtildi.

Ambassador Köprüsü'nde kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gerçekleştirdiği protestonun 7. gününde barikatları terk etmeyen az sayıda göstericinin Kanada polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Ontario Yüksek Mahkemesinin kararına ve polisin ihtarlarına uymayan bir düzineden az protestocu ve 2 kamyonetle kurdukları barikat, sabahın erken saatlerinde zor kullanılarak köprüden temizlendi.

İki ülke arasındaki ticaret açısından büyük öneme sahip köprünün ne zaman faaliyete geçeceği konusunda açıklama yapılmadı.

Protestonun 6. gününde Kanada polisi köprüye müdahale edeceğini duyurmuş ve protestocuların çoğu kurdukları barikatlardan ayrılmıştı.

???????Ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, Windsor şehri yöneticilerinin desteğiyle Ontario Yüksek Mahkemesine başvurarak köprünün açılmasını istemişti.

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün cuma 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetmişti.

Dün erken saatlerde, Kanada polisinin, mahkemenin koyduğu ihtiyati tedbir süresinin dolmasının ardından ABD'ye geçişi engellediği gerekçesiyle Ambassador Köprüsü'ndeki ablukayı kaldırmaya başladığı duyurulmuştu.

Windsor'u Detroit'e bağlayan ve iki ülke arasındaki alışverişin yüzde 25'ini sağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışıyla Kanada ile ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kanada polisi Ambassador Köprüsü'nden ayrılmayan protestocuları gözaltına aldı - Son Dakika


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