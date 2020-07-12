Son dakika haberi! Kanadı kırık arı şahini, uçarsa doğaya tekrar bırakılacak - Son Dakika

- Kanadı kırık arı şahini, uçarsa doğaya tekrar bırakılacak

TUNCELİ - Tunceli'de vatandaşlar tarafından kanadı kırık şekilde bulunan ve 1,5 aydır tedavisi süren arı şahininin tekrar uçabilmesi halinde doğal ortamına bırakılacağı, uçamadığı takdirde ise koruma altında kalacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekli Köyü'nde yaklaşık 1,5 ay önce yöre sakinleri tarafından yaralı halde arı şahini bulundu. Bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şubede veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan ve kanadı kırık olduğu ortaya çıkan arı şahinin tedavisine hemen başlandı. Yaklaşık 1,5 aydır tedavi altında olan ve kanadında iyileşmeler gözlenen şahinin tekrar uçabilmesi halinde doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Şahinin tekrar uçamaması halinde ise koruma altında yaşamını sürdürmesinin sağlanacağı kaydedildi.