Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı

08.10.2022 13:58

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nde Mevlid Kandili için bulunan cemaate bağırıp, hakaret eden kadın şaşkınlık yarattı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Ö.D.'nin, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü açıklandı.

Dün kent merkezindeki Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen Mevlid Kandili programında caminin üst katındaki korkuluklara yaslanan kadın, cemaate doğru bağırıp, hakaret etti. Daha sonra camiden uzaklaşan kadın, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

"RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜR"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevlid Kandili münasebetiyle ilimiz Uzun Mehmet Camisinde düzenlenen program esnasında saat: 19.35 sıralarında Ö.D isimli şahıs cami içerisine ayakkabıları ile girerek cami içerisinde bulunan cemaate hakaret etmiştir. Ö.D isimli şahıs olay akabinde yakalanmış yapılan incelemede şahsın Samsun ve İstanbul İlinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Şahıs ile ilgili Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) SKM Suçundan adli işlemler başlatılmış olup günün nöbetçi savcısı talimatı ile gözaltına alınmış 08.10.2022 günü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına intikali sağlanacaktır" denildi.

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Kaynak: DHA

Mevlit Kandili, Zonguldak, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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