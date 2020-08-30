İZMİT ile Kandıra arasındaki D-605 Karayolu'nda, 3 araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmit ile Kandıra arasındaki Kısalar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne ilerlediği sırada, iddiaya göre sola dönmek için yavaşlayan Alican Alkan'ın kullandığı 07 BUJ 13 plakalı otomobile, arkasından seyreden M.K. yönetimindeki 34 AP 0538 plakalı hafif ticari araç çarptı. Otomobilin, çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçmesi üzerine, İzmit yönünde ilerleyen İbrahim Manay, idaresindeki 41 ACM 071 plakalı otomobille duramayarak, diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle 2 otomobil yol kenarındaki toprak alana savruldu.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracında sıkışan Alican Alkan'ı kurtarırken, kazada yaralanan Hasibe Manay'a da ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle kapatılan yolun bir şeridi araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:53 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika