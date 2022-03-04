Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

04.03.2022 15:24

Son dakika haberler: Kanlı çatışma anı kamerada.

Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişiye yönelik yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü1 Caddesinde gece saatlerinde daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi, kavgalı oldukları iddia edilen kişileri bir işletme duvarı kenarında saklanarak bekledi. Daha sonra kavgalı oldukları kişilerin yaklaşmasıyla saklanan iki kişi silahlarıyla ateş etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin yaralanması ve yaşanan çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

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Eskişehir, Saldırı, Çatışma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kanlı çatışma anı kamerada... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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