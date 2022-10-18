Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

18.10.2022 11:03

Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonlarından bir tanesi iniş sırasında kaza yaptı. Kazada İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Nevşehir Kapadokya'da sabah erken saatlerde Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın artması nedeniyle sert iniş yaptı. Kazanın ardından Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklanırken kazanın beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah 07:25'te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08:50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Göreme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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