Son dakika haberi! Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralı

18.10.2022 10:48

Son dakika habere göre Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralı İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı.

Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralıİniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü
NEVŞEHİR - Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili ilk açıklama Firma Yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi. İnal; "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var" dedi. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı."İniş pozisyonunu almayanlar sepetten düştü"Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi.Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kapadokya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kapadokya'da balon kazası... İniş pozisyonunu alamayan turistler sepetten düştü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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