Son dakika haberi: Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen

Son dakika magazin haberine göre Türkiye'nin dünyaca ünlü en gözde turizm merkezi Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen sundu.

Türkiye'nin dünyaca ünlü en gözde turizm merkezi Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen sundu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Kapadokya'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Göreme'den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görürken balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı. - NEVŞEHİR

Son Dakika

Mazbata beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i göreve getiriyor

Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı

Galatasaray'da Burak Elmas ipi göğüsledi! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri

Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi

Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti

Sahibi bile hayrete düştü! Beslediği keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verip, rekor kırdı

Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı