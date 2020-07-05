Son dakika haberi... - Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... - Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı

Son dakika gelişmesine göre - Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı Kapadokya'da günbatımında 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.

- Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı

Kapadokya'da günbatımında 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bulunan Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı. Dünyanın en güzel gün batımının izlendiği yer olan Kızılçukur vadisinde az sayıda davetlinin katıldığı tören ile Arzu ve Şevket Altınöz çifti Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş'in kıydığı nikah ile dünya evine girdi.

Çocukluklarının geçtiği Kızılçukur vadisinde dünya evine giren Arzu ve Şevket Altınöz çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi. Nikah töreni sonrasında açıklamada bulunan damat Şevket Altınöz, " Burada dünya evine girdiğimiz için çok mutluyuz. Burası çocukluğumun geçtiği yer. Uzun süredir burada nikah yapmak hayalimdi. Süreçte bunu getirdi. Burada nikah yaptığımız için çok mutluyum" dedi. Gelin Arzu Altınöz'de, Biz buralarda büyüdük. Böyle anlamlı bir yer olsun istedik bu özel günümüzün. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ise açıklamasında Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahını kıydıklarını söyledi. Ateş, "Kasabamız turistik bir bölgede yer alması münasebetiyle yeni evlenen çiftler için doğal bir nikah salonu vazifesi görmektedir. Bizde 2020 yılının ilk nikahını Kızılçukur vadisinde kıymış oluyoruz. Gelin ve damadımıza hayırlı olsun. Herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya yeniden davet ediyoruz" diye konuştu.

Kapadokya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... - Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı - Son Dakika

Son Dakika

15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 16:46 İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak 16:13 İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
16:11
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
15:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 19:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... - Kapadokya'da günbatımına karşı nikah kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]