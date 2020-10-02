Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Nevşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılması mecburi olacak.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi konaklama tesislerine girişlerde HES kodu kullanılacağı bildirildi.

Karar göre, özel ve kamuya ait tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES uygulaması üzerinden kod istenecek. Misafirler, sorgulama yapıldıktan sonra bir risk taşımadıkları görüldüğünde konaklama tesisine kabul edilebilecek. Aksi davranan işletmelerin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda HES kodu denetiminin aktif uygulanacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulaması geliştirilmiştir.

Kurulumuzun kararı hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine karar verilmiştir."