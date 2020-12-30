Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor - Son Dakika

Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor

30.12.2020 10:53

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yılbaşı tatilinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni yıla sakin ve izole bir ortamda girmek isteyenleri ağırlayacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yılbaşı tatilinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni yıla sakin ve izole bir ortamda girmek isteyenleri ağırlayacak.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri ile doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri barındıran Kapadokya'da turistler, bölgeye özgü kayadan oyma otellerdeki odalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yıla girecek.

Konuklar, sabahın ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak peribacaları arasında gezinti yapabilecek.

Yeni yılın ilk gününde yabancı turistler için ziyarete açık tutulacak Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Kaymaklı Yeraltı Şehri de misafirlerini ağırlayacak. Yerli konuklar ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tatillerini otelde dinlenerek geçirebilecek.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi Abdullah İnal, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin ağırlanacağı konaklama tesislerinde yılbaşı için süslemeler yapıldığını, herhangi bir etkinliğin düzenlenmeyeceği tesislerin yeni yıla sakin gireceğini belirtti.

Şirketleri bünyesindeki otellerinde rezervasyon sürecinin devam ettiğini, yılbaşı tatili için bölgeye daha çok Latin Amerika ülkeleri ile Malezyalı turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden İnal, "Salgının kış aylarında artış göstermesi ile turizmde sakin bir dönem yaşanıyor. Yılbaşında otelimizde yarı yarıya doluluk var. Yerli misafirlerimiz tatil süresince 06.00-09.00 saatleri arasında sıcak hava balon turuna katılabilecek. Onun dışında otelde kalmak durumundalar. Otelimizde, haziran ayından beri 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamında hassasiyet gösterilen kurallar çerçevesinde hizmet sunuluyor." dedi.

"Yerli misafirler otel teraslarında Kapadokya manzarasını seyredecek"

Göreme beldesindeki otel işletmecisi Mehmet Cingil de bölgeyi ziyaret eden turistlerin hareketliliği artırdığını, yeni yılın turizm açısından olumlu geçeceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yılbaşına özel hiçbir program yapamıyoruz. Yabancı turistler, müze ve ören yerlerini gezebilecekler, vadilerde yürüyüş yapabilecekler. Yerliler için sokağa çıkma yasağı ülke genelinde olduğu için otelimizde hizmet sunacağız. Yerli misafirler otelimizin terasında Kapadokya'nın manzarasını izleyip, güneşin keyfini çıkaracaklar. Yılbaşını bu yıl önceki yıllara kıyasla daha farklı bir ortamda karşılayacağız. Şunu göz ardı etmemek lazım ki 2020 yılını haziran ayından sonra kötü geçirmedik. Devletimiz sağ olsun elinden geleni yapıyor. Ümidimiz aşı çalışmalarının belli noktaya gelmesinin turizme olumlu yansımaları olacaktır. 2021 yılından turizmciler olarak ümitliyiz."

Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor
Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor
Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor
Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor

Kapadokya, Türkiye, Yılbaşı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor - Son Dakika


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