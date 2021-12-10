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Son dakika haberi... Kapaklı'da "Attıkların Kazanca Dönüşsün" projesi başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kapaklı'da "Attıkların Kazanca Dönüşsün" projesi başlatıldı

10.12.2021 09:21
Son dakika haberi... Kapaklı'da "Attıkların Kazanca Dönüşsün" projesi başlatıldı

Son dakika gündem haberi: Kapaklı Belediyesince başlatılan "Geri Dönüşüme Destek Ol Atıkların Kazanca Dönüşsün" projesi kapsamında atıklarını getiren ilçe sakinlerine, alış veriş yapmaları için mobil uygulama üzerinden belirli bir tutar yatırılıyor.

Kapaklı Belediyesince başlatılan "Geri Dönüşüme Destek Ol Atıkların Kazanca Dönüşsün" projesi kapsamında atıklarını getiren ilçe sakinlerine, alış veriş yapmaları için mobil uygulama üzerinden belirli bir tutar yatırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kağıt, plastik, metal ve cam atıklarını belirlenen nokta, gün ve saatlerde Mobil Atık Getirme Aracı'na getiren vatandaşlara, getirdikleri atıkların kilosu karşılığındaki tutar, MyEdenred mobil uygulamasındaki hesaplarına yatırılacak.

Vatandaşlar bu tutar karşılığında anlaşmalı yerlerden alışveriş yapabilecek.

Mobil Atık Getirme Aracı'na getirilen atıklar hassas dijital terazilerde tartılarak atık türlerine göre puan katsayıları ile çarpılacak.

Elde edilen sonuç karşılığındaki tutar, vatandaşların akıllı telefonlarına indirdikleri MyEdenred mobil uygulamasındaki hesaplarına 24 saat içerisinde yatırılacak. Vatandaşlar, MyEdenred uygulamasındaki hesapta yer alan tutarı anlaşmalı alışveriş mağazalarında harcayabilecek.

Vatandaşlar ayrıca tekstil atıkları, bitkisel atık yağ, pil atıkları ve elektrikli ve elektronik atık eşyaları bedelsiz olarak Mobil Atık Getirme Aracı'na teslim edebilecekler. Bitkisel atık yağlarda 5 litre karşılığında bulaşık deterjanı hediye edilecek.

Belediyenin Sıfır Atık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uygulama hakkında bilgi almak isteyenler 444 80 59 Çağrı Merkezini arayabilirler. Vatandaşlar, https://sifiratik.kapakli.bel.tr/ üzerinden sisteme kayıtlarını yapabilir ve Mobil Atık Getirme Aracı'nın bekleme yer, gün ve saatlerini öğrenebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi... Kapaklı'da Attıkların Kazanca Dönüşsün projesi başlatıldı
Son dakika haberi... Kapaklı'da Attıkların Kazanca Dönüşsün projesi başlatıldı
Son dakika haberi... Kapaklı'da Attıkların Kazanca Dönüşsün projesi başlatıldı
Son dakika haberi... Kapaklı'da Attıkların Kazanca Dönüşsün projesi başlatıldı
Son dakika haberi... Kapaklı'da Attıkların Kazanca Dönüşsün projesi başlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kapaklı'da 'Attıkların Kazanca Dönüşsün' projesi başlatıldı - Son Dakika


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