Son dakika haberi... Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi

Son dakika haberleri: ANKARA'da UV-TECH firması tarafından pandemi döneminde üretilen ve kapalı ortamlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen 'yeni nesil LED ultraviyole-C (UV-C) ışık teknolojisi' cihazı yoğun talep görüyor.

Son dakika haberi... Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi, System.String[]

ANKARA'da UV-TECH firması tarafından pandemi döneminde üretilen ve kapalı ortamlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen 'yeni nesil LED ultraviyole-C (UV-C) ışık teknolojisi' cihazı yoğun talep görüyor. Firma yetkilisi Kerem Tulu, "Cihaz 360 derece sterilizasyon yapabiliyor. Sadece etrafını değil, tavan ve yeri dezenfekte işlemi yapabiliyor. Şu anda otellerden, okullardan çok fazla talep alıyoruz" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren UV-TECH firması, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce bulunduğu kapalı ortamı dezenfekte eden 'Yeni nesil LED ultraviyole-c ışık teknolojisi' cihazı üretti. Bulunduğu ortamda çevreye koku, gaz ve kimyasal salınımı yapmayan cihaz, uzun süre kullanım ömrü ile kısa sürede 360 derece sterilizasyon işlemi yapabiliyor. Sadece etrafını değil, tavan ve yeri de dezenfekte işlemi yapabilen cihaz, salgın döneminde yoğun ilgi gördü.

'360 DERECE STERİLİZASYON YAPABİLİYOR'UV-TECH Firma Yetkilisi Kerem Tulu, 8 kişilik ekip ile cihazın 4 ay Ar-Ge süreci olduğunu söyledi. Tulu, "Bütün kapalı alanlarda kullanılabilen tasarımı bize ait olan cihazımız var. Cihaz 360 derece sterilizasyon yapabiliyor. Sadece etrafını değil, tavan ve yeri dezenfekte işlemi yapabiliyor. Cihaz, ortalama 25 metrekarelik alanı 10 dakikada steril hale getiriyor. Medikal firması olduğumuz için ilk önce hastaneler için bu cihazları tasarlamıştık. Şu anda otellerden, okullardan çok fazla talep alıyoruz. Bu cihazları tüm kapalı alanlarda kullanabiliyoruz. Cihazın insan sağlığına zarar vermemesi için bütün önemleri aldık" dedi.'5 DAKİKADA STERİLİZASYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR'Tulu, asansör için ayrıca cihaz tasarladıklarını belirtti. Yeni nesil LED ultraviyole C lambası kullandıklarını ifade eden Tulu, şunları kaydetti: "Kendi tasarımımız olan armatür var. Kişi asansörden indikten sonra asansörün alanına göre yaklaşık 10 saniye sonra cihaz çalışmaya başlıyor. Kısa sürede bütün virüs, bakteri ve mantar türevlerini alandan arındırıyor. Bu LED lambalara göz ile bakılmaması gerektiği için bütün cihazlarımız canlıyı, hareketi detektörler sayesinde algılayabiliyor. Bu sayede hiçbir şekilde insanların olduğu ortamda çalışamıyor ve cihaz kendini kapatıyor. Alanın metrekaresine göre istenilen süreyi cihazda ayarlayabiliyoruz. Asansörlerde ise, ortalama 2 metrekare 4 metreküp üzerinde çalışmamızı yaptık. Normalde bir asansörde kişi asansörden indikten sonra 3 dakikalık sterilizasyon yeterlidir. Ancak biz 5 dakika olarak sabitledik. Süreyi müşterinin tercihine bırakıyoruz. Özellikle gece saatlerinde asansörün az kullanıldığı zamanlarda cihaz sürekli çalışmıyor, enerji kaybı yapmıyor. Sadece asansöre bir kişi binip indikten sonra cihaz devreye giriyor ve 5 dakikalık sterilizasyon işlemi gerçekleştiriyor."Kerem Tulu, ürettikleri bir diğer cihazın da kliniklerde, kuaför ve güzellik salonları ile diş hekimlerinin kullandığı aletlerin dezenfekte işlemi ile ilgili olduğunu belirterek, "Cihaz sterilizasyon işlemini 4 dakikada gerçekleştiriyor. Konvansiyonel florasan lambalarda yaklaşık 50 dakikada sterilizasyon işlemi yapılırken, yeni nesil UV-C LED teknolojisi sayesinde geliştirdiğimiz cihaz ile bu süre ortalama 4-5 dakikada gerçekleştiriliyor" dedi.'ÖNERİYORUM VE TAVSİYE EDİYORUM'

Cihazı kliniklerinde kullandıklarını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erbil, "Biz kliğimizde bütün alanlarda kullanıyoruz. Cihazı asansör dahil tuvalet ve ameliyathanelere kadar her alanda kullanıyoruz. Sağlık çalışanları olarak daha risk altındayız. Hem hastalarımızı hem de kendi sağlığımızı korumak için bütün tedbirleri almamız gerekiyor. Yeni nesil LED ultraviyole-c ışık teknolojisini öneriyorum ve tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Çankaya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi
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