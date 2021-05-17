Afyonkarahisar'da jandarma ve polis tarafından tam kapanmanın hemen ardından yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı havadan helikopter ile denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 5 araç sahibi ve sürücüsüne 890 TL idari yaptırım uygulandı.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının en aza indirmek adına Jandarma ve emniyet ekipleri havadan trafik denetimleri ile trafiğin genel durumunu kontrol ediyor.

İl Jandarma ekiplerince bugün il merkezinde Afyonkarahisar- Eskişehir yol güzergahında helikopterle gerçekleştirilen trafik denetimine katılan Vali Gökmen Çiçek ve milletvekillerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel'de eşlik etti. Albay Kırgel'den bilgiler alan Vali Çiçek, yol boyunca alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri havadan kontrol etti. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 7'si ana yol olmak üzere 12 yol girişi ile yolların kesiştiği bir il olduğunu belirtti. Vali Çiçek, "Araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı illerden birisiyiz. Bayram süresince sorunsuz bir dönem geçirdik. Bugün kademeli normalleşmenin ilk gününde de herhangi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor. Bugün bizlerde bu denetim eşlik ettik. Trafikte en az sorun ve ez az kayıp yaşanması için çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Ayrıcı yapılan denetimlerde 135 araç kontrol edilirken 5 araç ve sahiplerine 890 lira idari yaptırım uygulandı. - AFYONKARAHİSAR