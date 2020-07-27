Son dakika haberi! Kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7'ye ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):