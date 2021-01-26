KAPATILAN SAMANYOLU TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİNE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

KAPATILAN Samanyolu Televizyonu'nda genel yayın yönetmeni olan Osman Çalık, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Çalık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Osman Çalık savunmasında çocuğunun kalp hastası olması nedeniyle koronavirüs risk grubunun içerisinde bulunduğunu ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Eşinin çalışamadığını ve ailesine bakabilmek adına çalışması gerektiğini belirten Çalık, "Tutukluluk haricinde en ağır uygulamaya talibim" dedi. Sanık Çalık, çocuğunun yanında olmak için tahliyesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Osman Çalık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Çalık'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

- İstanbul