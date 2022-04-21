Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada

21.04.2022 09:58

Son dakika haberine göre Adana'da sırt çantasını çaldığı kadını yerde sürükleyip kafasından yaralanmasına, bacağının kırılmasına neden olan kapkaççı kayıplara karıştı.

Adana'da sırt çantasını çaldığı kadını yerde sürükleyip kafasından yaralanmasına, bacağının kırılmasına neden olan kapkaççı kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 18 Nisan günü sabah saat 07.24'de meydana geldi. İddiaya göre, sabah evine doğru giden N.Ü. adlı kadın kaldırımda yürürken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi, N.Ü.'nün sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek, çantayı alıp kaçmaya başladı. Bu sırada apartmanın görevlisi Ali Pekmez (48) çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmayı başardı. Pekmez daha sonra polisi arayıp haber verirken, yaşananlar an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay yerine gelen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda başından ve bacağından yaralanan N.Ü. ise bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

Olaya tanık olan ve kıl payı kapkaççıyı elinden kaçıran Ali Pekmez, "Ben çöp dökmeye çıkmıştım. Bir kadın çığlık atmaya başladı. Ben de trafik kazası oldu zannettim ancak baktığımda bir kişi kadının çantasını alıyordu. Kadın yere düştü, kafasından ve bacağından yaralandı. Zanlı da bana doğru koştu, onu yakalamak istedim ama kaçtı. Ben de arkasından koştum ama otoyola köprü altına girince elimden kaçırdım" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada

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Toros Dağları, Çukurova, Nisan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kapkaççı dehşeti kamerada - Son Dakika


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