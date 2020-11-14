Kaputa giren yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kaputa giren yavru kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de, iki ayrı otomobilin kaputuna giren iki yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, havaların soğumaya başlamasıyla sıcak yer arayan kedilerin otomobillerin kaputuna sığındıklarını belirterek, vatandaşları araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmaları konusunda uyardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların soğuması ile birlikte ısınmak için kendine yer arayan yavru kediler farklı araçların motor kısmına girdi. Aracı çalıştıracakları sırada yavru kedilerin sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iki yavru kediyi bulundukları yerden güçlükle çıkardı.

Ekiplerden vatandaşlara uyarı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kedilerin ısınmak amacıyla araçların kaputuna veya diğer bölümlerine girdiklerini belirten itfaiye ekipleri, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, araçları çalıştırmadan önce motor kısmında ses çıkarmanın, kaput ve diğer kaporta kısımlarına vurarak kontrol ettikten sonra araçları çalıştırmanın, kediler açısından üzücü bir durumla karşılaşmamak için önemli olduğunu söylediler.