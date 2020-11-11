Son dakika haberi... Kapuzbaşı Şelalelerine pandemi döneminde 250 bin ziyaretçi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, koronavirüs salgını nedeniyle doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bu pandemi döneminde anlaşıldı ki geçtiğimiz yıllarda 100 bin insanımız bu bölgeyi ziyarete gelirken, pandemi sonrası yaklaşık 250 bin kişi ziyarette bulundu dedi.Kayseri'ye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, koronavirüs salgını sürecinde insanların vaktini geçireceği doğal güzellikteki yerler arasında yer aldı. Türkiye'nin yüksekten dökülen en önemli şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı'nda 7 şelaleden oluşuyor. Kapuzbaşı Şelaleleri, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerdeki su debileriyle dökülen ve her mevsim aynı hızda akan kaynak suları ile doğa harikası olarak yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. Dünyanın en yüksek şelalelerinden olduğu öne sürülen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri geçen yıl Haziran ayında, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.'PANDEMİDE 250 BİN KİŞİ ZİYARETTE BULUNDU?Koronavirüs salgını sürecinde şelalelere yoğun ilginin olduğunu belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 'Bizim 41 projemizin arasında Kapuzbaşı master planımızda vardı. Bu planımızı Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Bu pandemi döneminde anlaşıldı ki geçtiğimiz yıllarda 100 bin insanımız bu bölgeyi ziyarete gelirken, pandemi sonrası yaklaşık 250 bin kişi ziyarette bulundu. Pandemi dönemi Kapuzbaşı Şelalelerini daha cazip hale getirmiş oldu. Biz Yahyalı Belediyesi'nin kısıtlı bütçeyle o projelerin altından kalkmasının imkanı yok ama Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin ve Bakanlığımızın bu konudaki destekleriyle bölgemiz daha cazip hale gelecek. Kapuzbaşı Şelalesi, eşi benzeri olmayan bir güzellik. 70 metre yükseklikten akan içilebilir bir suyun çıktığı başka bir şelaleyi biz düşünemiyoruz. Bu pandemi döneminde şunu anladık ki sağlığını düşünen insanların adresi doğa turizmi oldu' diye konuştu.'PENDEMİ DÖNEMİNDE ZİYARET EDİLEBİLECEK EN GÜZEL YERLERDEN BİRİSİ?

Vatandaşlara seslenen Başkan Öztürk, 'Kapuzbaşı Şelalemizi mutlaka görmelisiniz. Bu dünyaya bir defa geldiysek burayı görmeliyiz. Kapuzbaşı şelalemiz görülmeye değer. Bu yıl Kapuzbaşı Şelalesinde bulunan bungalov evleri işletmelerimiz adeta 'yok' satmış oldu. Dolayısıyla ormanın içinde doğa ile baş başa belki insanın bir nevi psikolojik olarak stresini atacağı en iyi yerlerden birisi. Koronavirüsün ilacının maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğu söyleniyor. Orada doğayla iç içe maske takmanıza bile gerek olmadan ormanın nefesini içinize çekiyorsunuz. Burası pandemi döneminde ziyaret edilebilecek en güzel yerlerden birisi? ifadelerini kullandı.