Son dakika haberi... 'KAR PAYI' VAADİYLE 80 KİLO ALTIN DOLANDIRICILIĞINDA KUYUMCU 2 KARDEŞE TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... 'KAR PAYI' VAADİYLE 80 KİLO ALTIN DOLANDIRICILIĞINDA KUYUMCU 2 KARDEŞE TUTUKLAMA

08.10.2022 11:41

Son dakika haberler... İZMİR'de, kar payı vaadine inanıp, faizsiz kazanç elde etmek isteyen, gurbetçilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiden 80 kilogram altın toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kuyumcu Ü.S. ve kardeşi E.S., suç duyurusuyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

İZMİR'de, kar payı vaadine inanıp, faizsiz kazanç elde etmek isteyen, gurbetçilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiden 80 kilogram altın toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kuyumcu Ü.S. ve kardeşi E.S., suç duyurusuyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Kardeşlere verdiği 2,5 kilogram altını geri alamadığını belirten gurbetçi Levent Güzhan (51), "Kardeşim gibi güvendim ve hanımın bileziklerine kadar verdim ancak dolandırıldım" dedi.

Bayraklı ilçesinde kuyumcu Ü.S., iddiaya göre, bankalardan kredi almak istemeyenlere dükkanından altın alabileceklerini; kendisinin de bu altınları 'al-sat' yapıp, işleterek elde edilen gelirden kar payı verebileceğini söyledi. Bu yöntemle altın satan ya da altın alan Ü.S., bir süre kişilere 'kar payı' adı altında çeşitli gramajlarda altın dağıttı. Ü.S. ve kendisi gibi kuyumcu kardeşi E.S., sonraki süreçte kendilerinden altınlarını isteyenleri oyalamaya başladı. Dolandırıldıklarını anlayan bazı kişiler, kardeşler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada, 2 kardeşin, bugüne kadar 80 kilogram altın topladıkları, dolandırdıkları kişilerin çoğunun da yurt dışında yaşayan gurbetçiler olduğu belirlendi. Geçen hafta gözaltına alınan 2 kardeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KİMSEYE GÜVENEMEYECEK HALE GELDİM'

Hollanda'da lokanta işleten Levent Güzhan, Ü.S.'yi yıllar öncesinden tanıdığını belirterek, "Yaklaşık 4 sene önce İzmir'e geldim. Mahallemdeki bir kuyumcuya girdiğimde Ü.S. yanıma geldi. Bana, 'Ağabey sen seneler önce saçları uzun olan Levent ağabey değil misin?' diye sordu. 'Evet, o benim' dedim. Ü.S., seneler önce bizim mahallemizdeki bir kuyumcuda çalışan çırakmış. Böylelikle sohbetimiz başladı. Bir süre sonra aile gibi olduk. Baktım namazında niyazında biri, güvendim. O günden sonra da diyaloğumuz sürdü. Kardeşim gibi güvendim ve hanımın bileziklerine kadar verdim. Her geldiğimde, kendisine altın vermeye başladım. Birikimime bağlı olarak bize kar payı veriyordu. Bu böyle bir süre devam etti ancak sonrasında dolandırıldım" diye konuştu.Arkadaşları ve eşinin, kendisini çok uyardığını anlatan Güzhan, "Dinlemedim. Dolandırıldığımı bilmeme rağmen hala bir tarafım başka bir şey söylüyor. 2,5 kilogram altın verdim. 1 hafta önce arkadaşım aradı ve 'Altınların üzerine bir su iç' dedi. Bunun üzerine Ü.S.'yi arayıp altınlarımı istedim. Sıkışık olduğunu belirtip, çeşitli bahaneler önü sürdü. 1 hafta önce de tutuklandığını öğrendim. Kimseye güvenemeyecek duruma geldim. Buradaki akrabalarımdan daha fazla bu kişilerle görüşüyordum. Saatlerce birlikte oturuyorduk. Türk adaletine güveniyorum. İnşallah kısa süre içinde hak ettiği cezayı alır" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLMAZSANIZ PARANIZ ÖDENECEK, ALGISI OLUŞTURUYORLAR'

Güzhan'ın avukatı Murat Turgut Minar da dolandırılan kişilerin çoğunun dini duygularla banka faizinden kaçıp, faizsiz kazanç elde etmek isteyen gurbetçiler olduğuna dikkat çekerek, "Müvekkilim de yurt dışında biriktirdiği bir kısım parayı Türkiye'de altın olarak değerlendirmek istemiş. Nihayetinde bu kişiler sadece müvekkilimden değil, onlarca kişiden soruşturma dosyasında yazdığı kadarıyla toplam 80 kilogram altın almışlar. Halihazırda tutuklu bulunuyorlar. Biz gerekli şikayetlerimizde bulunduk. Yargılamanın ivedilikle yürütülüp en kısa sürede hak ettikleri cezayı almalarını diliyoruz. Bu kişilerin, faizsiz kazanç elde etmek isteyen iyi niyetle kişilerden aldıkları paraları ve altınları farklı emlak faaliyetlerine yatırdıklarını ve bunların tapularını da kendi akrabalarının üzerlerine yaptıklarını, gelirlerini gizleme güdümünde olduğunu görüyoruz. Tutuklu kişilerin dışarıdaki yakınları mağdurlarla görüşüp, 'Şikayetçi olmazsanız paralarınız ödenecek' gibi bir algı oluşturuyorlar. Türk hukuk sistemini bilmeyen gurbetçi vatandaşlarımızı baskı altına almaya çalışıyorlar. Tüm mağdurların sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi
Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'KAR PAYI' VAADİYLE 80 KİLO ALTIN DOLANDIRICILIĞINDA KUYUMCU 2 KARDEŞE TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'KAR PAYI' VAADİYLE 80 KİLO ALTIN DOLANDIRICILIĞINDA KUYUMCU 2 KARDEŞE TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement