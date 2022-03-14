Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

14.03.2022 10:34
Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika haber: Beyoğlu'nda kar topu isabet etmesiyle başlayan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Beyoğlu'nda kar topu isabet etmesiyle başlayan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

İstanbul'da Tophane Parkı'nda aralarında kar topu oynayan bir gruptan atılan kar topu parktan yürüyerek geçen F.B.'nin (26) kafasına isabet etmiş, Bunun üzerine F.B. ve gruptakiler arasında tartışma çıkmıştı. F.B.'nin ağabeyleri M.B. (40) ile Ekrem B.'nin (35) de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Ekrem B., M.B. ve F.B., olayda kullanılan silahla gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmada tarafların birbirini tanımadığı, olayın F.B.'nin kafasına kazara kar topu isabet etmesiyle başladığı belirlenmişti. Olayda silahı kullanan şahsın Ekrem B. olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Ekrem B. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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İstanbul, Tophane, Beyoğlu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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