Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA "KARAVAN PARK"A AKIN EDİYORLAR - Son Dakika
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Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA "KARAVAN PARK"A AKIN EDİYORLAR

24.01.2021 12:00
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA "KARAVAN PARK"A AKIN EDİYORLAR

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle pek çok kişi, izole yaşamı tercih ediyor.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle pek çok kişi, izole yaşamı tercih ediyor. Bu süreçte karavanlarında yaşayanlar da var, yalnızca sosyalleşmek için karavanına gelip giden de. Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını aylardır karavanlarında geçiren vatandaşların da sayısı az değil. Onları kar, yağmur ve soğuk hava da engelleyemedi. Maltepe'deki karavanlarla dolu bir parkta kalan vatandaşlar, burada doğayla iç içe ve daha güvende hissettiklerini ifade ediyor.

Karavan kimi için bir yaşam tarzı, kimi içinse pandemi günlerinde evde kapalı kalmak istemeyen, ancak güvende olmak isteyenler için kaçış adresi. Koronavirüs salgını nedeniyle, izole yaşamı tercih eden pek çok kişi, karavanlarında yaşıyor. Maltepe'de bulunan karavan parkındaki bazı vatandaşlar ise, geceyi burada geçirmeseler bile evin içinde tüm gün hareketsiz kalmak yerine, her gün karavanlarına gelip, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten önce evlerine dönüyor. Öte yandan, her hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağını, karavanlarında geçirmeyi tercih edenler de var.

"HENÜZ CUMARTESİ-PAZAR KALMA SİSTEMİNE GEÇMEDİK AMA DÜŞÜNÜYORUZ"

Ailesiyle birlikte karavanda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini anlatan 43 Yaşındaki Yasemin Çevik, cumartesi ve pazar günleri karavanda kalmaya başlamayı düşündüklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Çok güzel, doğayla baş başasınız. Çok özgürsünüz. Adımınızı attığınız anda doğanın içindesiniz. Özellikle çocuklar için çok kurtarıcı. Özellikle doğayı ve minimal yaşamaya sevenler için çok keyifli. Her cumartesi-pazar burada değiliz ama karavan parkta gelip kalan çok fazla aileler var. Biz henüz cumartesi-pazar kalma sistemine geçmedik ama düşünüyoruz. Kışın karavan zor denir ama evinizin konforunda. Her türlü imkanınız mevcut. Çok küçük bir alanda kendinize harika bir hayat kurabilirsiniz"

"EVİN STRESİNDEN UZAK"

Maltepe'nin İdealtepe Mahallesi'nde yaşadığını ve pandemi günlerinde evde kapanmak yerine, öğleden sonraları karavanına geldiğini dile getiren 68 yaşındaki Tuncer Şakar, "Pandemi yasaklarından beri, ev yakın, karavan burada. Öğleden sonraları buraya geliyoruz. Evin stresinden uzak, rahat rahat yaşıyoruz. Pandemi günlerini burada rahat rahat geçiriyoruz. Cuma akşamı geliyor bazı arkadaşlar, çocukları olanlar evde hafta sonu sıkılmamak için geliyorlar. Ev sayıldığı için de kimse bir şey demiyor. Polis de müdahale etmiyor çünkü burası bizim evimiz, yaşam alanımız" diye konuştu.

"GENELDE HAFTA SONLARI BURADA KALIYORUM"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarını karavanında geçirdiğini anlatan 66 yaşındaki İsmail Korkut, "Genelde hafta sonları burada kalıyorum. Evden daha iyi bizim için. Hava alıyorsun, kısa bir tur atıyorsun. Bir hafta evde kalıyorum, bir hafta burada kalıyorum. Değişiklik yapıyorum" dedi.

"ASANSÖRE VE KAPI KOLLARINA DOKUNMUYORSUNUZ, DAHA STERİL YAŞIYORSUNUZ"Yaklaşık 3,5 yıldır ağırlıklı olarak karavanda yaşadığını ifade eden 48 yaşındaki Armağan Aykın ise, şöyle konuştu: "Pandemi döneminden çok öncesinde bir hayalimi gerçekleştirdim. Evimi kapattım ve karavanda yaşıyorum aşağı yukarı 3,5 yıldır. Pandemi sürecinde özellikle artık öyle bir alıştık ki, evde oturmak istemiyoruz. Burada sabah kuş sesleri ile uyanıyorsunuz. Rüzgarı, fırtınayı, yağmuru her şeyi hissediyorsunuz. Pandemi günlerinde daha az temas oluyor, daha steril yaşıyorsunuz. Asansöre dokunmuyorsunuz, kapı kollarına dokunmuyorsunuz. Daha huzurlusunuz"

Görüntü dökümü:  ------------------------ -Maltepe'deki karavan parktan görüntüler-Karavan parkta kalanlar-Karavan parkta kalanlar ile röp. -Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER) -Genel ve detay


- İstanbul
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA KARAVAN PARK A AKIN EDİYORLAR
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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Cumartesi, Pazar, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KAR, YAĞMUR SOĞUK ETKİLEMEDİ... KISITLAMADA 'KARAVAN PARK'A AKIN EDİYORLAR - Son Dakika


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