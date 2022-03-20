Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

20.03.2022 12:51

Gelen son dakika haberine göre Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akörensöküler köyünde atım bronşit rahatsızlığı bulunan İbrahim Şimşek isimli bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis Ekipleri, Düzyer mahallesinde yoldan çıkarak kara saplandı. Uzun uğraşlara rağmen saplandığı yerden kurtarılamayan ambulans haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

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Ambulans, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika
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