Son dakika haberi! Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşadığı öğrenilen 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 4 kişinin sobadan çıkan gazdan etkilendiğini belirledi. Sağlık ekipleri gazdan etkilenen (26) Ergin Ç., (13)Canberk Ç., (56)Emine Ç., (62)Hasan Ç.'yi ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavileri devam eden 4 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak

Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu