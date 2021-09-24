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Son dakika haberi: Karabük'e Selçuklu mimarisinde cami yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Karabük'e Selçuklu mimarisinde cami yapılacak

24.09.2021 17:02
Son dakika haberi: Karabük'e Selçuklu mimarisinde cami yapılacak, System.String[]

Son dakika haberine göre Karabük'te belediye öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle Selçuklu mimarisinde 2 bin 500 kişilik cami yapılacak.

Karabük'te belediye öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle Selçuklu mimarisinde 2 bin 500 kişilik cami yapılacak.

Karabük Müftülüğü ve Merkez Camii Yaptırma Derneği arasında imzalanan protokolle cami, Ergenekon Mahallesi'nde yıkılan eski Valilik binasının olduğu yere yapılacak.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Ergenekon Mahallesi'nde cami ve müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 4 bin 949 metrekare taşınmazın tahsis edildiğini bildirdi.

Caminin şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ve merkez camisi olma özelliğine sahip olacağını belirten Yılmaztürk, "Selçuklu mimarisindeki camimiz derneğimizin marifetiyle ilimize kazandırılacaktır. Projemiz yalnızca bir camiden ibaret değil; toplantı salonları, konferans salonları ve diğer sosyal donatılarıyla ilimizin birçok ihtiyacını da karşılayacaktır. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla projemizin kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyorum." dedi.

Dernek başkanı Baylan da Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin hayali olan projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini ifade etti.

Baylan, "Arazinin tahsisinde bizlere katkı veren Valimize ve Müftümüze teşekkür ediyorum. Karabük'e bir merkez cami yapmayı, Kent Meydanı ile de birleştirerek şehrimizin girişinde güzel bir tabloyu çıkartmayı hedefliyoruz. Selçuklu mimarisindeki camimizi 24 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu işin yaklaşık bedeli 50 milyon lira civarında. Değerli hayırseverlerimizin bizlere destek vereceklerinden hiç kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Karabük merkez cami projesinde 2 bodrum kat yer alıyor. 1190 metrekarelik ikinci bodrum katı otopark olarak planlanırken, 1430 metrekarelik birinci bodrum katında çok amaçlı salon, yemekhane ve şadırvanlar bulunuyor. 1442 metrekarelik erkekler bölümü ve 540 metrekarelik kadınlar katının yanında 1190 metrekarelik avlu kısmı da caminin diğer ünitelerini oluşturuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ergenekon, Selçuklu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karabük'e Selçuklu mimarisinde cami yapılacak - Son Dakika


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