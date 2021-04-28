KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR - Son Dakika

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR

28.04.2021 14:50

KARABÜK İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı aşı konusundaki en büyük sıkıntının insanların kaynağı belli olmayan bilgilere itimat etmeleri olduğunu belirterek, "Aşı bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluktur.

KARABÜK İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı aşı konusundaki en büyük sıkıntının insanların kaynağı belli olmayan bilgilere itimat etmeleri olduğunu belirterek, "Aşı bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluktur. Ne kadar hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı aşı sayesinde elde edebilirsek içinde bulunduğumuz bu zor günlerden de o kadar kısa sürede kurtuluruz" dedi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük'te 138 farklı noktada bugüne kadar yaklaşık 85 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Salgının sonlandırılabilmesi için aşıların en büyük silah olduğunu belirten Ahmet Sarı, "Covid ile mücadelede şuana kadar 85 bine yakın vatandaşımız Karabük'te aşılandı. Bunlardan yaklaşık 51 bini ilk doz aşıyı oldu, 33 bini ise ikinci doz aşısını tamamlayarak bağışıklık kazanmış oldu" dedi.

Aşı konusundaki en büyük sıkıntının insanların kaynağı belli olmayan bilgilere itimat etmeleri olduğunu söyleyen Sarı, "Biz bilime inanmalarını ve aşıya önem vermelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü aşı bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluktur. Ne kadar hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı aşı sayesinde elde edebilirsek içinde bulunduğumuz bu zor günlerden de o kadar kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.

Tam kapanmanın uygulanacağı süre içerisinde aşı olmak isteyen vatandaşların istedikleri saatte istedikleri tarihe randevu aldıklarında aşılarını olabileceğini ifade eden Sarı, "Tam kapanma sürecinde aşı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri saatte istedikleri tarihe randevu aldıklarında aşılarını gönül rahatlığıyla olabilirler" dedi.

6 bin kişiden fazla vatandaşı telefonla arayarak aşı noktasında nasıl yardımcı olabileceklerini sorduklarını söyleyen Sarı, şöyle konuştu:

"İlimizde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızda yüzde 80 civarında bir aşılama sağladık. Aşı olmayan vatandaşlarımız da valiliğimiz bünyesinde kurulan bir ekiple 6 bin kişiden fazla vatandaşımız telefonla tek tek arayarak aşı noktasında kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimizi, neden aşı olmadıklarını, aşı olmak istedikleri takdirde bizim yapabileceğimiz ekstra bir hizmet olup olmadığını sorguladık. Bazı vatandaşlarımız randevu almakta güçlük çektiklerini söylediler ve onlara randevularını biz aldık. Bazı vatandaşlarımız ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söylediler, kimilerinin evine gidip aşıları sağladık kimilerini araçlar ile aldırıp aşı noktalarına getirip aşılarını sağladıktan sonra tekrar evlerine bıraktık. Özellikle mobil ekiplerimiz vasıtasıyla da engelli vatandaşlarımız ya da belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımıza, yatağa bağımlı durumdaki hastalarımıza aşılarını evde yaptık. Halen bu hizmetimiz sürmekte. Vatandaşlarımız ikna noktasında operasyon merkezimizi arayan bizden bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza da detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz."

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR

İl Sağlık Müdürü, Ahmet Sarı, Karabük, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI BİREYSEL BİR TERCİH OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR - Son Dakika


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