Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika
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Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

18.03.2022 19:07

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi.

Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, öğrencinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Oğuzhan U.?nun cenazesinin ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ
Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ
Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

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Yenişehir, İntihar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika
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