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Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına operasyon

15.12.2021 11:37
Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Son dakika haberler... KARABÜK merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla 51 kişi hakkında SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

KARABÜK merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla 51 kişi hakkında SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

Karabük Valiliği, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otomobil stokçularına yönelik yürüttüğü soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, sıfır kilometre araçların galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu haberleri üzerine savcılık tarafından resen soruşturma açıldığını belirterek, şu açıklamada bulunuldu:

"Son zamanlarda ülkemiz genelinde gerek yazılı medyada gerek görsel medyada 'sıfır km' otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve 'sıfır km' otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu, ardından tekel oluşturulan piyasada bayilerden toplanarak stoklanan 'sıfır km' otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmak suretiyle haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği haberlerinin yer alması üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından TCK'nin 237. maddesi uyarınca 'fiyatları etkileme' suçu kapsamında eylemlerin değerlendirilmesi amacıyla 1 Aralık tarihinde resen soruşturma başlatılmıştır."BİR ÖNCEKİ YILIN RAKAMLARI KIYASLANDIBayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulduğunun tespit edildiği ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza sunduğu rapor incelendiğinde araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı raporlara göre 2021 yılında (aralık ayı hariç) 675 bin 107 adet sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılında satılan otomobillerin 60 bin 216 adedinin ise kasım ayında satıldığı, 2021 yılı satış rakamları son 10 yılın satış rakamları ile karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, otomobil arzında 2018 yılında toplam 620 bin 937 adet, 2019 yılında toplam 479 bin 60 adet, 2020 yılında toplam 772 bin 788 adet otomobil satıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığı, mevcut fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı, ülkemiz genelinde soruşturmaya konu otomobil markalarının bayilerinde otomobil bulunmadığı, sıfır km otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde kalan bedelle ilan verilerek satış sunulması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarının dahi aynı marka ve model sıfır km otomobil fiyatlarının üzerine çıktığı tespit edilmiştir."'226 ŞÜPHELİ TALİMATLA İFADEYE ÇAĞRILDI'Soruşturma kapsamında 51 kişinin SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı açıklanarak, şunlar belirtildi:

"Yapılan tespitler neticesinde galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişilerin  bayilerdeki otomobilleri toplayarak piyasada tekel oluşturdukları, ardından tekel oluşturdukları piyasada vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp stokladıkları otomobilleri bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satışa sunarak fiyatların yükselmesine neden olmak şeklindeki hileli hareketleri ile TCK'nın 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından verilen talimat ile ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak 15 Aralık günü Karabük dahil 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılmış, 51 şüpheli hakkında ise SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına operasyon - Son Dakika


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