Son dakika haberi! Karabük'te anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberi! Karabük'te anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi
01.07.2021 16:22
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı köyünde eğitim semineri düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı köyünde eğitim semineri düzenlendi.
Karabük'ün nüfus bakımından en büyük köyü olan Cumayanı'nda Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın koordine ettiği toplantıya 46 anne ve anne adayı katıldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görseller ile anlattıkları eğitimde, cep telefonları üzerinden anında bildirim yapılabilen " uyuma " projesi anlatıldı. - KARABÜK
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