Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde ise kamyon kasasında yüklü odunların bir kısmı yola düştü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, odunlar iş makinesiyle yol kenarına alındı.

Üniversite Mahallesi'nde aracına fazla miktarda tomruk yükleyen kamyon sürücüsü, kasası açık şekilde trafikte seyretti. Kamyon şoförünün tehlikeli yolculuğunu fark eden bir sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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