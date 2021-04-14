Son dakika haberi! Karabük'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nde bulunan bir apartmanda pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 23 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartmana giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan apartman sakinlerinin karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.