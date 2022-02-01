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Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

01.02.2022 15:51
Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Karabük'te bir kişiyi evine giderek silahla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük'te bir kişiyi evine giderek silahla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde apartmanda oturan T.G. ile evine gelen A.İ.T. ve S.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.T. yanındaki tabancasıyla T.G'ye ateş etti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan T.G'yi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polisin takibi sonucunda suç aletleri ve uyuşturucuyla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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