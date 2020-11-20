Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sipahiler köyünün bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Köye giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.