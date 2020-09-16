Orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Karabük'te çıkan orman yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisinde 4 gün önce yangın çıkan ve ekipler tarafından söndürülen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yeniden alevlenme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:59 - Kaynak: AA
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