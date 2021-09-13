Son dakika haberi! Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te iki katlı evde çıkan ve samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Mehterler köyünde Muzaffer, Mustafa ve İsmail Sertkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki samanlığa sıçradı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.