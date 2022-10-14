Son dakika haberi: Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

14.10.2022 16:48
Son dakika haberi: Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberlerine göre Karabük'te bir kişinin, eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan koltuk üzerinde yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te bir kişinin, eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan koltuk üzerinde yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde bir kamyonetin kasasında yüklü eşyalar arasında bulunan koltukta oturan kişi, kasanın arka kapağı açık halde seyahat etti.

Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonetin arka kapağı açık kasasında koltuk üzerinde oturan kişinin bu şekilde seyahat etmesi ve zaman zaman cep telefonuna bakması yer alıyor.

Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücünün ve seyahat eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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