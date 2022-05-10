Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

10.05.2022 00:37

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
EVLERİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEYEN 2 KARDEŞ DUMANDAN ETKİLENDİ EVLERİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEYEN 2 KARDEŞ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika! Bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Son dakika! Bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! Faizler 0,89'dan başlıyor
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 01:05:00. #1.13#
SON DAKİKA: Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement