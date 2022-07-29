Son dakika haberi | Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi

29.07.2022 19:44
Son dakika haberi | Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi

Son dakika gündem haberi: AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5000 Evler ek hizmet binası için 10 milyon 487 bin lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5000 Evler ek hizmet binası için 10 milyon 487 bin lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 5000 Evler ek hastane binasında tamamlandığında 78 yatak kapasiteli fizik tedavi rehabilitasyon ve psikiyatri servislerinin yanı sıra farklı branşlarda 15 poliklinik odası, acil servis, laboratuvar, görüntüleme merkezi, fizik tedavi salonları, sosyal donatılar ve idari birimlerin yer alacağı belirtildi.

5000 Evler ek hizmet binasındaki hasta odalarının çoğunluğunun tek kişilik odalardan oluştuğu modern bir sağlık tesisi olarak hizmet verileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda hastanemizin ihtiyacı olan tıbbi cihaz, donanım ve mefruşat malzemelerinin alımında kullanılmak üzere 10 milyon 487 bin lira ödenek karşılanması Sağlık Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık alanında önemli bir hizmete kavuşacak olan Karabük'ümüz de vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetlerini en iyi koşullarda almasını sağlamak için sağlık alanındaki yatırımlarımızı ve gerekli ödeneklerin ilimize aktarılmasında ki takibimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz."

Ödeneğin Karabük'e kazandırılmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere emek veren tüm bakanlık yetkililerine teşekkür eden Ünal ve Güneş, ödeneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor
Kaynak: AA

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:46 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 20:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement