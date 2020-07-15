Son dakika haberi | Karabük'te Haziran ayında 669 konut satıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Karabük'te Haziran ayında 669 konut satıldı

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının haziran ayında 669 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının haziran ayında 669 konut satışı yapıldı.

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TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı haziran ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te haziran ayında 669 konut satıldı. Haziran ayında satılan 669 konuttan 187'si ilk satış, 482'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. 2020 Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise bin 963 konut satışı gerçekleşirken, bunun 497'si ilk satış, bin 466'sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Karabük'te ilk ve ikinci el konut satışında 2019 yılının Ocak-Haziran ayında toplam bin 638 satış gerçekleştirilirken, bunların 529'u ilk satış, bin 109'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Zonguldak'da haziran ayında 8956 konut satışı gerçekleşirken, Bartın'da ise 349 konut satışı gerçekleşti. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Karabük'te Haziran ayında 669 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi
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