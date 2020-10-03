Karabük'te, bir minibüsü çaldığı ileri sürülen kişi polis ekiplerince yakalandı.
N.Y'ye ait 78 BC 533 plakalı minibüsün Kartaltepe Mahallesi'nde park halinde anahtarı üzerindeyken çalındığı, polis ekiplerine bildirildi.
Olay üzerine çalışma başlatan polis, S.D. idaresindeki minibüsü Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yakaladı.
218 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:43 - Kaynak: AA
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