Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

02.05.2022 12:50
Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ilerleyen A.T. idaresindeki 06 ENH 26 plakalı otomobil, hastane kavşağında, G.Y'nin kullandığı 34 BBC 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki E.Y. (33), B.T. (15), G.T. (12) ve Y.S.T. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, E.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları Ramazan Bayramı namazı kılındı Ramazan Bayramı namazı kılındı

Şirinevler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement