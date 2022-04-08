İş kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İş kazalarında 2 kişi yaralandı

08.04.2022 14:06

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan Salih B'nin üzerine demir düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde çalışan Onurkan G'nin (25) de üzerine ağırlık düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Onurkan G, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş kazalarında 2 kişi yaralandı
İş kazalarında 2 kişi yaralandı
İş kazalarında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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