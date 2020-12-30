Son dakika haber... Su kanalına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Su kanalına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
30.12.2020 12:41
Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ankara istikametinden Karabük'e gelen Salih K. (34) yönetimindeki 57 AAF 539 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü Salih K. ile eşi Azize (34), çocukları Ada Meryem (10) ve Ayaz K. (6) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih K. ve çocuklarını ayakta tedavi ederken, Azize K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor