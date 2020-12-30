Son dakika haber... Su kanalına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Salih K. (34) yönetimindeki 57 AAF 539 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Salih K. ile eşi Azize (34), çocukları Ada Meryem (10) ve Ayaz K. (6) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih K. ve çocuklarını ayakta tedavi ederken, Azize K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.