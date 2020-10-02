Son dakika haberi: Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haber... Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberi: Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Karantinada olması gereken Veysel U, Kapullu Mahallesi Deretarla mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Karabük Defterdarlığına gelen yabancı uyruklu Yasir Al J. ise görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen Veysel U. ve Yasir Al J, Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan Veysel U. ve Yasir Al J'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Karantina, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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