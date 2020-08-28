Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Akbıyık'ın öldüğünü belirledi. Hafif yaralanan Hüseyin Akbıyık'ın tedavisi ise ayakta yapıldı.

Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü alanında bulunan İncedere kesim bölgesinde çalışan Orhan (55) ve kardeşi Hüseyin Akbıyık, kestikleri ağacın altında kaldı.

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