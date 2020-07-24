Son dakika haberi: Karabük'te Kovid-19'dan 585 hasta iyileşti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şimdiye kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalanan 585 kişinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Gürel, gazetecilere, koronavirüsle mücadele açısından en başarılı illerinden biri olduklarını söyledi.

Vakaların ilk görüldüğünden 1 Haziran tarihine kadar normal bir seyir izlendiğini ancak normalleşme süreciyle artış yaşandığının altını çizen Gürel, "Kontrollü sosyal hayat düzenine geçilmesiyle birlikte ilimizde vakalar görülmeye başlandı. Çok yoğun bir çaba içindeyiz. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe ve maske konularında duyarlı olmalarını istiyoruz. Maske zorunluluğu getiren illerin başında geliyoruz." diye konuştu.

Mücadele nedeniyle sağlık ve kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Gürel, şunları kaydetti:

"İlimizde ilk günden bugüne kadar 600 civarında vakamız oldu. Bu vakalarımızdan 585'i sağlığına kavuştu. Yaklaşık 13 bin test yapıldı. Test yapılmaya her gün devam ediliyor. Vatandaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Kurban Bayramı yaklaştı. Toplu kesim yapılan yerlerde vatandaşlarımızın saatlerce orada olmamasını istiyoruz. Saat verilecek, o saat çerçevesinde kurban kesilecek. Belli bir kural içerisinde yaparsak ancak bu virüsle mücadele edebiliriz. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşma yapsınlar. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız."