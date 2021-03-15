Son dakika haberi... Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
15.03.2021 22:05
Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.
Okulda yarından itibaren eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.
Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı vurgulandı.
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